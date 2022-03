Ator de Batman quebra o silêncio sobre sua aparição como [SPOILER]

Contém spoilers

O ator Barry Keoghan quebrou o silêncio sobre a sua aparição como Coringa em Batman. Com 29 anos de idade, ele está em ascensão e vem conquistando cada vez mais papéis de destaque.

Falando com a Esquire, Barry Keoghan elogiou o diretor Matt Reeves e disse que nem consegue acreditar que conseguiu o papel de Coringa.

Ainda não está confirmado que o personagem retornará na sequência, mas ele certamente deve ter uma presença maior neste universo em algum momento.

“Ele é brilhante. Matt Reeves e Dylan Clark foram incríveis para mim, de verdade.”

“Fazer parte do universo do Batman é muito importante para mim. Eu sou um fanboy desses filmes, especialmente do universo do Batman.”

“Eu ainda nem consigo acreditar que faço parte desse mundo. É um diretor que eu admiro imensamente, ele te deixa confortável no set e eu me sinto muito sortudo.”

O Coringa do universo do Batman de Robert Pattinson

Barry Keoghan também elogiou o colega Paul Dano, que interpreta o Charada. Ele disse que foi muito divertido gravar a sua cena com ele.

“Sou um grande fã do Paul. É um cara muito bom.”

“Eu assisti a todos os filmes dele, como Os Suspeitos e coisas assim. As pessoas dizem até que nós temos estilos parecidos.”

Batman está em cartaz nos cinemas.