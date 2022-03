Ator de Cobra Kai comenta sua empolgação em estrear como herói da DC

Xolo Maridueña, que interpreta Miguel Diaz na série Cobra Kai, da Netflix, se prepara agora para estrelar Besouro Azul, próxima franquia cinematográfica da DC que deve começar a ser desenvolvida ainda neste ano.

Maridueña viverá o protagonista da trama, Jaime Reyes, também conhecido como Besouro Azul. Ele é um adolescente que está cursando o ensino médio e acabou de receber os poderes do Besouro Azul, segundo os quadrinhos. O rapaz, aliás, tem um crush na Jenny personagem feminina que será interpretada pela brasileira Bruna Marquezine.

O filme será dirigido por Angel Manuel Soto e contará a história de origem do personagem e, em entrevista com a Teen Vogue, Maridueña revelou grande empolgação em assumir um papel no universo cinematográfico da DC.

Ele conta: “Tudo o que posso pensar é em como vai ser emocionante. Vai tocar em muitas coisas que não foram tocadas antes em filmes de super-heróis… Eu ainda não tive a chance de colocar a roupa [de herói] ou algo assim. Quando isso acontecer, parecerá real. É especial se ver sendo retratado de forma positiva. Com este projeto, as pessoas vão perceber que a experiência latina não é um monólito.”

O filme do Besouro Azul na DC

A direção do filme do Besouro Azul fica com Angel Manuel Soto, de Charm City Kings. O roteiro fica com Gareth Dunnet-Alcocer, que é conhecido por Miss Bala. Uma informação importante é que o filme focará na versão latina do Besouro Azul.

Alguns personagens já assumiram o manto na DC. O filme tocará num recente dono da identidade, o jovem de origem mexicana Jaime Reyes.

Sabe-se que o filme do Besouro Azul está em desenvolvimento desde 2019. O projeto já passou por algumas alterações.

O Besouro Azul existe desde 1939, quando foi criado tendo um policial por trás do manto. A versão destacada no cinema foi lançada em 2006 para o famoso crossover Crise nas Infinitas Terras.

Nos quadrinhos, Jaime encontra um escaravelho azul ao voltar para casa da escola. O garoto pega o item e durante a noite, o inseto, que tem origem alienígena, dá os poderes para o jovem.

Besouro Azul ainda não tem previsão de estreia na HBO Max. Enquanto isso, Cobra Kai tem três temporadas na Netflix.