Ator de Crepúsculo quase desistiu de retornar à saga por motivo bobo

Kellan Lutz, que interpretou Emmett Cullen na saga Crepúsculo, revelou que quase não fez os dois últimos filmes da série.

Ele disse que um aspecto da produção não o agradava e por conta desse motivo bem fraco, acabou quase desistindo.

“Eu quase não fiz os filmes de Amanhecer”, disse Lutz no último episódio do podcast de Ashley Greene, The Twilight Effect . Lutz e Greene estrelaram como Emmett Cullen e Alice Cullen, respectivamente, em todos os cinco filmes Crepúsculo lançados entre 2008 e 2012.

Durante sua conversa com Greene e a co-apresentadora Melanie Howe, Lutz disse que esperar nos sets dos filmes foi um dos aspectos mais frustrantes de estrelar a franquia.

“Lembro-me de alguns dias em que estávamos apenas esperando no set”, disse Lutz. “Crepúsculo e todos os filmes foram provavelmente os mais que mais me fizeram esperar no set. Para as pessoas que me conhecem, sou muito impaciente e gosto de estar ocupado e fazer coisas. Prefiro estar fazendo coisas do que sentado ali parado”.

Greene simpatizou, dizendo que era um desafio estar no limbo, com cabelo e maquiagem completos, às vezes por 12 horas.

“Apresse-se e espere no seu trailer é bem diferente do que se apresse e espere no set”, disse Lutz. “Em Amanhecer, tivemos duas semanas de pé nesta cena de batalha de neve em um estúdio”.

Estúdio da Saga Crepúsculo era contra romance de Pattinson e Stewart, revela atriz

Segundo Ashley Greene, o estúdio da Saga Crepúsculo era contra o romance de Kristen Stewart e Robert Pattinson.

A atriz fez a revelação em seu podcast The Twilight Effect.

“O estúdio desaconselhou. Eles perceberam o sucesso que Crepúsculo teve e a última coisa que eles queriam era que o casal se juntasse e depois passasse a se odiar depois que terminasse.”

“A química poderia acabar. Eu meio que entendo esse ponto de vista, mas, ao mesmo tempo, você é colocado nessas situações em que é uma história de amor épica e é difícil não desenvolver sentimentos.”

Curiosamente, a preocupação do estúdio chegou perto de virar realidade: o relacionamento deles terminou de uma maneira considerada escandalosa na época, com Kristen Stewart sendo flagrada com o diretor Rupert Sanders, com quem havia trabalhado em Branca de Neve e o Caçador.

No entanto, isto aconteceu em uma época em que a Saga Crepúsculo estava chegando ao fim.

Ainda assim, Robert Pattinson e Kristen Stewart não passaram a se odiar ou algo do tipo, com relatos de que eles ainda têm muito respeito um pelo outro.

Kristen Stewart, em especial, constantemente elogia o ex-namorado em suas entrevistas.

Filmes de Crepúsculo estão disponíveis pela Netflix.