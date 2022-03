Ator de Hulk não quer voltar à Marvel; veja o motivo

Ator que interpretou o Hulk em 2003, Eric Bana não está interessado em retornar à Marvel, nem mesmo em um novo papel.

Em entrevista ao Independent, Eric Bana disse que, nos últimos anos, procurou focar em projetos que não chamassem tanta atenção.

“Como ator, você precisa ter cuidado com os filmes que escolhe fazer, porque eles são como tatuagens na sua pele. Eu faço os tipos de filmes que eu gosto de assistir, acho que a minha filmografia reflete bem os meus gostos.”

Eric Bana prefere uma carreira menos cercada de atenção

O ator brincou que, antes de interpretar o Hulk, ninguém o conhecia.

“Ninguém sabia quem eu era. Toda a cobertura da mídia estava focada no diretor e no visual do Hulk, eu era um pensamento secundário, no máximo.”

Eric Bana também não está nem um pouco interessado em assumir o papel de James Bond no cinema.

“Nunca quis interpretar o 007. Seria fama demais para a minha cabeça.”

“Hoje, eu sou livre para fazer o que eu bem entender, quando bem entender. Teria sido uma grande perda para mim.”

Com Eric Bana, Hulk, de 2003, está disponível no Amazon Prime Video.