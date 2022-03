Ator de Stranger Things nega dieta e perde papel em filme do Wolverine

David Harbour, o Xerife Jim Hopper de Stranger Things, quase apareceu na Marvel antes de coestrelar Viúva Negra. Não seria no MCU, mas sim no universo de filmes de Wolverine e X-Men, da extinta Fox.

O ator se candidatou para o papel de Blob em X-Men Origens: Wolverine. O filme de 2009 conta a história de origem do Logan de Hugh Jackman.

Os produtores e o diretor Gavin Hood adoraram o teste de David Harbour. Mas, decidiram chamá-lo para uma conversa no hotel.

David Harbour em Viúva Negra

Como ele perdeu o papel

O astro de Stranger Things teria que passar por uma dieta para ser o personagem de Wolverine. Harbour acabou não aceitando a ideia e deixou de lado o papel.

Mesmo assim, a história do famoso com a Marvel não acabaria ali. Futuramente, o ator de Stranger Things conseguiu o papel de Guardião Vermelho no filme de Viúva Negra.

Sobre o papel, Kevin Durand passou por uma grande maquiagem e ficou com o trabalho de Blob.

Veja como ele ficou no papel:

David Harbour retorna na 4ª temporada de Stranger Things, que estreia em 27 de maio na Netflix.