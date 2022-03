Ator de Teen Wolf comenta aguardada reunião no filme da série

Ian Bohen, que interpretou Peter Hale em Teen Wolf, comentou sobre o vindouro filme da franquia e se Tyler Hoechlin reprisará o papel de Derek Hale.

Falando com o TV Line, Bohen mencionou o possível retorno de Hoechlin. Os dois atores atualmente dividem a tela em Superman & Lois da CW (exibido pelo HBO Max no Brasil), e Bohen parecia esperançoso de que eles poderiam trabalhar juntos no filme de Teen Wolf também.

Bohen acrescentou que as filmagens do projeto começarão em breve, então os fãs devem obter uma resposta definitiva de uma forma ou de outra.

“Nós adoraríamos fazer isso juntos, e eu posso absolutamente ver um mundo onde estamos reunidos. Eu sei que eles vão filmar aqui muito em breve, então você terá um sim ou não definitivo com certeza. Mas eu me sinto positivo sobre isso. Eu não gostaria de ver um filme em que Derek e Peter não estivessem nele”.

Mais sobre o filme de Teen Wolf

O filme de Teen Wolf vai contar com muitos nomes do elenco original. A informação é da Variety.

O título funciona como um revival, atualizando os acontecimentos do universo da série da MTV. Para alegria dos espectadores, conforme o site, nomes como Tyler Posey, o Scott McCall do seriado.

O elenco ainda deve ter Holland Roden como Lydia Martin, Shelley Hennig sendo Malia Tate, Crystal Reed como Allison Argent, Orny Adams sendo o treinador Bobby Finstock, Linden Ashby no papel de Noah Stilinski, JR Bourne como Chris Argent, Seth Gilliam sendo Dr. Alan Deaton, Colton Haynes voltando como Jackson Whittemore, Ryan Kelley como Jordan Parrish, Melissa Ponzio como Melissa McCall e Dylan Sprayberry vivendo Liam Dunbar.

Apesar destes nomes, outros conhecidos de Teen Wolf não devem retornar. As ausências ficam com Dylan O’Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin.

A Variety notícia que o criador Jeff Davis assina um acordo com a plataforma. O contrato é para múltiplos anos e nele está incluído a produção do filme de Teen Wolf.

Tyler Posey, um dos membros originais de Teen Wolf, sempre apoiou um retorno.

Além da notícia da volta, um resumo da história foi divulgado. Um novo mal chegará em Beacon Hills, dando início ao filme de Teen Wolf.

Por conta disso, os lobisomens estão se reunindo e chamando todos que podem ajudar, entre eles Banshees, Werecoyotes, Hellhounds e Kitsunes.

Mas, apesar da união, apenas McCall, que agora é um Alpha, pode trazer todos amigos de volta para realmente enfrentar esse novo inimigo.

A sinopse promete que esse vilão “é o mais mortal” já enfrentado pelos personagens de Teen Wolf.

O filme de Teen Wolf deve chegar em 2022 no Paramount+. Por enquanto, a série pode ser vista na Netflix no Brasil.