Atriz de Crepúsculo diz o que pensa sobre Batman de Robert Pattinson

Não são apenas os fãs da DC que estão animados com Batman. Ashley Greene, que trabalhou com Robert Pattinson em Crepúsculo, também demonstrou empolgação com o novo filme.

Ao Insider, a famosa comentou o que pensa sobre o Batman de Robert Pattinson. Na franquia Crepúsculo, a atriz teve o papel de Alice Cullen – ou seja, trabalhou muito perto do astro, que foi Edward na saga.

“Rob vai ser um um Batman fenomenal. Estou muito empolgada por ele. Mal posso esperar para ver”, declarou a atriz de Crepúsculo.

Ashley Greene relatou que conversou com um amigo que assistiu ao novo Batman. Os comentários parecem ser os melhores possíveis.

“Ele viu e eu fiquei, ‘Que inveja’. Mal posso esperar. Robert Pattinson é muito talentoso”, destacou Ashley Greene.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.