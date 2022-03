Atriz de Encanto diz que bebê de 6 meses dela reconhece músicas do filme

Aparentemente, Encanto é um sucesso também dentre os bebês. A atriz Stephanie Beatriz, que dá voz a Mirabel no filme da Disney, disse que a filha dela de 6 meses reconhece as músicas da animação.

A atriz conversou com a People e disse que estava grávida enquanto dublava o filme. Com isso, filha escutou as músicas de Encanto antes de todo o mundo.

Segundo Beatriz, Rosaline “ama as músicas” e está ansiosa pelo dia em que a filha finalmente poderá assistir ao filme.

“Ela ouviu as músicas antes de todo mundo porque eu estava grávida dela enquanto gravava as músicas. Ela as reconheceu super rápido de uma maneira estranha e assustadora de bebê”, disse a atriz.

“Às vezes meu marido, Brad [Hoss], toca para ela ou eu canto para ela e, na verdade, ela os conhece e as ama”, continuou Beatriz.

Encanto está disponível no Disney+

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

Encanto pode ser visto no Disney+.