Atriz de Viúva Negra ficou com medo de como seria recebida pelo público

Florence Pugh fez sua estreia no MCU como Yelena Belova através do filme Viúva Negra, que estreou em julho de 2021, após já ter feito sucesso em outros filmes como Midsommar e Little Women. Mas mesmo assim, ela ficou aterrorizada!

Um ano antes da Marvel lançar Viúva Negra, Florence Pugh falou em entrevista com a Elle UK sobre se tornar parte do MCU e, apesar de muito incrível, ficou com medo do que achariam de seu sotaque.

Ela relembra o momento em que o elenco do filem foi anunciado na San Diego Comic-Con de 2019: “Era como um armazém cheio de pessoas. Nós saímos, e eu nunca tinha ouvido um rugido como aquele. O que foi realmente adorável foi que dissemos olá, depois fomos para a frente da plateia e assistimos a um clipe. Todo esse tempo, Scarlett [Johansson] marchou como se fosse a rainha deles. Ela é tão incrível e sem esforço.”

Pugh continua: “Então assistimos ao clipe e fiquei com medo porque meu sotaque russo soaria, e eu não sabia como soava. Eu também estou interpretando uma personagem que ninguém viu antes, mas eles leram sobre ela. Eu não sabia se as pessoas iriam me odiar. Nós duas ficamos lá, e eu instantaneamente fiquei com as mãos suadas e úmidas. Scarlett me deu a mão e nós as apertamos, e ela também estava com as mãos úmidas!

Pugh percebeu: “E então eu fiquei tipo, ‘Oh, isso nunca muda. Isso é tão poderoso [para você], e você é a lenda deles.’”

(L-R): Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) and Yelena (Florence Pugh) in Marvel Studios’ BLACK WIDOW, in theaters and on Disney+ with Premier Access. Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

O sotaque de Florence Pugh

Florence Pugh é inglesa, então ela precisou forçar um sotaque russo para o papel de Yelena e ficou com medo de como as pessoas pudessem reagir. No entanto, ela foi muito querida por todos e sua treinadora de dialeto até a elogiou.

Adrienne Nelson, a treinadora de dialetos que trabalha em Hollywood só tinha coisas boas a dizer sobre Florence Pugh:

“Achei Florence Pugh fantástica. Ela acertou os sons da enguia, como em weel [‘will’] e keel [‘kill’]. Muitas vezes é um som perdido e uma nota falsa. Quando ela começou a acertar, eu fiquei tipo, ‘Ugh, estou no céu.'”.

Ela continua: “[Pugh] também integrou maravilhosamente a musicalidade e os ritmos de que eu estava falando. Um desafio para os atores é apenas conseguir manter o dialeto consistente quando estão falando em um ritmo, que eles adotarão em todas as situações. Ela conseguiu manter seu dialeto consistente, quer estivesse em uma cena rápida, intensa e de alto risco ou em uma cena mais casual e sincera.”

“O dialeto era apenas uma das muitas cores e camadas que compunham sua personagem. E se houve uma linha ou palavra que chamou minha atenção, foi muito rápido para ser uma distração”, concluiu Nelson.

