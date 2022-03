Atriz ficou com nojo durante filmagens de suspense erótico do Prime Video

Águas Profundas é o novo suspense erótico do Amazon Prime Video e Ana de Armas ficou com nojo durante as filmagens de cenas específicas do filme.

No filme, o personagem de Ben Affleck demonstra uma predileção por caracóis e, claro, o elenco precisou contracenar com os animais.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Max Arton, que cuidava dos caracóis do filme, falou sobre como os atores reagiram aos gastrópodes no set.

“Ela não precisava fingir seu olhar de repulsa”, revelou Arton sobre Ana de Armas. “Não sei se ela odiava os caracóis, mas não queria tocá-los. E eu estava tentando deixá-la à vontade”.

“Eu disse: ‘Em Entre Facas e Segredos, você estava trabalhando com o Capitão América. Ele é muito mais assustador do que esses animais’. Ela disse: ‘Eu não tenho medo deles, só acho que eles são nojentos'”.

Felizmente, foi o personagem de Ben, Vic, que teve mais interações com eles e, de acordo com Arton, parece que a estrela realmente se saiu muito bem ao redor das criaturas no set.

O profissional explicou que tinha que lhe mostrar como “pegar os caracóis” sem danificá-los, já que o set era supervisionado pela The Humane Society.

“Foi fantástico trabalhar com Ben. Ele é um ótimo ouvinte. E você pode dizer que quando ele faz suas cenas, ele aceita instruções. Ele as entende e, geralmente, consegue acertar na primeira vez”, disse Arton. “Ele foi excepcionalmente bom com meus animais. Não perdemos um único”.

Mais sobre Águas Profundas

“Melinda e Vic decidem abrir seu casamento para ter relações com outras pessoas. Entretanto, os amantes de Melinda passam a aparecer mortos e o grande suspeito por trás desses crimes é Vic”, afirma a sinopse de Águas Profundas no Prime Video.

A direção de Águas Profundas é de Adrian Lyne, conhecido por Flashdance, Atração Fatal e Infidelidade.

O roteiro é assinado por Zach Helm e por Sam Levinson, baseado no romance da autora Patricia Highsmith.

Além de Ana de Armas e Ben Affleck, o elenco conta com Tracy Letts, Grace Jenkins, Dash Mihok, Rachel Blanchard, Kristen Connolly e Jacob Elordi.

Águas Profundas já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.