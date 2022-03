Atriz odiou filmar Harry Potter: “Senti que não estava atuando”

Nem todos atores gostam de todos papéis, mesmo aqueles mais famosos. Maggie Smith, por exemplo, ficou dividida com o trabalho de Miverna McGonagall na franquia Harry Potter.

O What Culture relembrou entrevistas antigas da atriz. Nelas, Maggie Smith conta como ficou grata com o trabalho em Harry Potter, apesar de não ter sentido que fez uma grande atuação.

Continua depois da publicidade

“Estou extremamente grata pelo trabalho em Harry Potter e em Downton Abbey, mas não é o que posso chamar de satisfatório. Eu não senti que estava atuando”, declarou a estrela.

Mesmo com essa visão, os fãs amam o trabalho de Maggie Smith na franquia Harry Potter. Para a atriz, a caracterização também demandava bastante.

“Eu achava exaustivo usar aqueles chapéus. Eles são os mais pesados do mundo. Eu tinha um chapéu, parecia o Albert Hall, era muito grande e pesado. Eu fiquei na neve por uma semana com aquele chapéu para Harry Potter e sentando dia após dia no trailer com aquilo – isso não te deixa feliz”, relatou ainda a atriz.

Revelado por que velório de Dumbledore foi cortado de Harry Potter

Os filmes de Harry Potter deixam de fora um grande momento dos livros. O funeral de Dumbledore não é mostrado no desfecho da principal história do bruxinho.

A escolha, de certo modo, até mesmo causou estranhamento entre os espectadores. O livro final do bruxinho chegou a ser dividido em dois filmes, após decisão do produtor David Heyman.

Mesmo com mais tempo, o funeral de Dumbledore não foi escolhido para edição final. Para todos, a situação foi decepcionante, uma vez que seria uma grande homenagem ao amado personagem.

O livro descreve que o funeral reuniu praticamente todos os personagens de Hogwarts. Além disso, a cerimônia teria atos com homenagens, envolvendo alguns grupos diferentes – como os centauros arremessando flechas para o ar.

No meio de tudo isso, o corpo de Dumbledore ficaria cercado por chamas, em uma detalhado cenário.

A razão para o velório não acontecer em Harry Potter é simples. O próprio Heyman confessou que o momento “era muito caro” para fazer.

O produtor também deu outro motivo para escolha. Para Heyman, o funeral não combinaria tanto com os filmes de Harry Potter.

“Você tem a morte de Dumbledore, que é comovente. Depois você teria o funeral, que não parece ser sobre a pessoa, mas sim sobre a cerimônia, o que não parece tão conectado. Então, para ritmo, pareceu errado. No livro é uma cena linda, mas no filme não combinou”, explicou também o produtor de Harry Potter.

Os filmes do Harry Potter estão no HBO Max.

Clique aqui para assinar o UOL Play e também acompanhar o conteúdo do HBO Max.