Baseada em fatos reais, nova série criminal vai impressionar fãs da Netflix

Os documentários sobre crimes estão dominando a Netflix! Don’t F**k With Cats e O Golpista do Tinder são alguns dos títulos recentes que se destacaram, mas tem outra produção que promete ser um sucesso no streaming: Morador Indesejado.

A produção é assinada pela Blumhouse Television, produtora americana de cinema e televisão, fundada por Jason Blum que já trouxe ao mundo vários filmes como Uma Noite de Crime (2013), A Morte Te Dá Parabéns (2017), Corra! (2017) e Halloween (2018).

A minissérie Morador Indesejado é a novidade do streaming e, segundo a sua sinopse oficial, mostrará vigaristas violentos, assassinos frios e calculistas com quem você não gostaria de dividir a casa.

A produção conta com cinco episódios e reúne quatro histórias assustadoras de inquilinos que aparentemente seriam tranquilos, mas se revelaram como pessoas de más intenções que prometem impressionar fãs da Netflix.

Outros documentários sobre crimes na Netflix

Já viu Morador Indesejado e quer mais documentários sobre crimes para ver na Netflix? Então anote essas dicas!

Cenas de um Homicídio: Uma Família Vizinha analisa o desaparecimento de Shanann Watss e suas filhas, além das coisas horríveis que aconteceram em seguida.

Clemência: A História de Cyntoia Brown acompanha a história de uma jovem de 16 anos que foi condenada à prisão perpetua, mas que pode ter seu veredito mudado pela lei.

O Caso Gabriel Fernandez acompanha o julgamento com a família e assistentes sociais de Gabriel, um garoto de oito anos que foi brutalmente assassinado em um caso chocante de constantes abusos e falhas no sistema de proteção a menores.

E não se esqueça: a minissérie Morador Indesejado já está disponível na Netflix.