Baseado em história real, filme emocionante faz sucesso na Netflix

Se você deseja se emocionar com uma tocante história real, O Resgate de Ruby é uma boa pedida. O longa acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix, e já faz muito sucesso com sua trama de aquecer o coração. Prepare os lencinhos – principalmente se você tem uma relação próxima com cachorros.

Dirigido por Katt Shea, O Resgate de Ruby – também encontrado sob o título original de Rescued By Ruby (Resgatado por Ruby), tem roteiro de Karen Janszen.

O filme ainda não conta com aprovação crítica no Rotten Tomatoes, mas parece estar conquistando o público da Netflix: 88% dos espectadores aprovam o longa.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e trailer de O Resgate de Ruby na Netflix; confira.

De que fala O Resgate de Ruby na Netflix?

“Ele quer entrar para a unidade K-9. Ela é uma cadela esperta e só precisa de um lar e treinamento. Juntos, eles mudam a vida um do outro. Baseado em uma história real”, afirma a sinopse oficial de O Resgate de Ruby na Netflix.

O longa, como o próprio nome já indica, foca na história de Ruby, uma cadela cheia de energia.

Devido à sua personalidade “ingovernável”, Ruby é abandonada por seu dono original da Sociedade de Prevenção à Crueldade contra os Animais de Rhode Island.

Nos anos seguintes, Ruby é adotada – e devolvida – por 5 donos diferentes.

A situação fica feia para a border collie/pastor-australiana, e Ruby corre o risco de ser sacrificada.

Horas antes da eutanásia, o policial Daniel O’Neil se apaixona pela cadelinha, e decide adotá-la.

O objetivo de Daniel é entrar para a unidade K-9 da polícia, mas será que Ruby tem potencial para “trabalhar” com as forças de segurança?

O Resgate de Ruby mostra como Daniel e a cadelinha conseguem lutar juntos por seus sonhos – e ultrapassar inesperadas dificuldades.

O elenco de O Resgate de Ruby na Netflix

O elenco de Resgate de Ruby é liderado por Grant Gustin no papel do policial Daniel O’Neil, que se torna o novo parceiro de Ruby.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como o herói titular na série da DC The Flash, parte do Arrowverso.

Ruby, a cadelinha que dá nome à história, é “interpretada” por um cachorro chamado Bear.

Scott Wolf (Nancy Drew) interpreta o Capitão Matt Zarrella, responsável pela unidade K-9 da polícia.

Kaylah Zander (Hakademia) vive Melissa “Mel” O’Neil, a esposa do protagonista Daniel.

Camille Sullivan (Rookie Blue) completa o elenco principal de O Resgate de Ruby como Pat Inman, uma funcionária do abrigo onde Ruby é devolvida.

O elenco de O Resgate de Ruby conta também com Tom McBeath (Riverdale), Sharon Taylor (Supernatural) e Eileen Pedde (Smallville).

O Resgate de Ruby já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.