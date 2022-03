Baseado em história real, suspense deixa fãs aflitos na Netflix

Lançado recentemente na Netflix, o suspense Contra o Gelo está deixando fãs aflitos na plataforma. Afinal de contas, a surpreendente trama do longa é baseada em uma chocante história real. O filme tem feito grande sucesso, figurando no Top 10 de diversos países. Com tensão do início ao fim, a produção é uma boa pedida para quem curte adrenalina, emoção e grandes reviravoltas.

Contra o Gelo – Against the Ice no título original – é um suspense dramático de sobrevivência dirigido por Peter Flinth. O filme conta com Nikolaj Coster-Waldau, conhecido por interpretar Jaime Lannister na série Game of Thrones, como roteirista.

O longa foi filmado na Islândia e na Groenlândia, e estreou originalmente na 72ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim. A estreia dividiu a opinião dos críticos, e por isso, o filme garantiu apenas 52% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, a história real e o elenco de Contra o Gelo na Netflix.

De que fala Contra o Gelo na Netflix?

“Dois homens lutam pela sobrevivência durante uma expedição à Groenlândia em busca de um mapa perdido. Baseado em uma história real ocorrida na Dinamarca em 1909”, afirma a sinopse oficial de Contra o Gelo na Netflix.

A história do longa, como indica a descrição, começa em 1909, quando o aventureiro dinamarquês Ejnar Mikkelsen organiza uma expedição marítima à Ilha de Shannon, no leste da Groenlândia.

O objetivo do capitão, junto com seu grupo de colaboradores, é encontrar os registros de uma expedição anterior ao local – como um importante mapa – perdidos por outros exploradores.

Acompanhado pelo amigo Iver Iversen, Ejnar descobre que a Groenlândia é uma grande ilha, não duas massas territoriais separadas, como acreditavam os exploradores anteriores.

Mas para retornar ao navio, Iver e Ejnar devem lutar contra a fome, a fadiga, as terríveis condições climáticas da região e até mesmo o ataque de um urso polar.

Contra o Gelo é uma história surpreendente de resiliência humana, e mostra como o espírito de aventura sobrevive até mesmo às mais complexas provações.

Quem está no elenco de Contra o Gelo?

Além de produzir o roteiro de Contra o Gelo, Nikolaj Coster-Waldau também protagoniza o longa, como o explorador Ejnar Mikkelsen.

Famoso por interpretar Jaime Lannister na série Game of Thrones, o ator também está no filme de terror Mama.

Joe Cole, de séries como Peaky Blinders e Black Mirror, vive Iver Iversen, o amigo de Ejnar que acompanha o aventureiro em sua expedição à Groenlândia.

Charles Dance, que também está em Game of Thrones como Tywin Lannister – o pai do personagem de Nikolaj – interpreta o Ministro Neergard.

O elenco principal de Contra o Gelo é completado por Heida Reed (Poldark) como Naja Holm.

Contra o Gelo está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.