Batman 2: 7 atores que podem interpretar o vilão Silêncio

Batman chegou aos cinemas e traz dois icônicos vilões da galeria de antagonistas do Batman: o Pinguim e o Charada.

O filme ainda indica, para uma possível continuação, que veremos o Silêncio (Hush) em live-action finalmente.

O icônico vilão, nos quadrinhos, é um amigo de infância de Bruce Wayne, que nutre forte ressentimento pelo futuro Batman. Eventualmente, ele se junta ao Charada, que revela a identidade secreta do herói para ele, para acabar com o Homem-Morcego.

Agora veremos alguns atores que podem interpretar o vilão no filme.

Doug Jones

Muitos podem não reconhecer Doug Jones imediatamente, mas ele já trabalhou em diversas produções famosas, como O Labirinto do Fauno, Hellboy, A Forma da Água, Star Trek: Discovery, dentre outras.

Jones quase sempre aparece sob forte maquiagem e é especialista em trabalhar com essas próteses. Nos filmes em questão ele interpretou o Fauno, Abe Sapien, a criatura marinha de A Forma da Água e Saru.

O Silêncio geralmente aparece com o rosto todo enfaixado. Não chega a ser uma maquiagem propriamente dita, mas certamente Doug Jones conseguiria trazer uma interpretação assustadora do personagem.

Charlie Hunnam

O Silêncio essencialmente é um psicopata que teve uma vida incrivelmente privilegiada. Ele chega ao ponto de tentar matar os próprios pais.

Hunnam, mais conhecido por Sons of Anarchy, certamente conseguiria levar isso para as telonas, embora tenha vivido algo mais próximo de “mocinho” (ainda um criminoso, mas com consciência) na famosa série do FX.

Por sinal, em Sons of Anarchy, de certa forma, ele também tenta matar os pais.

Nicholas Hoult

Hoult foi um dos atores que chegou a concorrer o papel do Batman e, como acontece muito na indústria, o nome dele pode ter sido guardado para outro papel.

O astro certamente conseguiria entregar uma personificação assustadora do Silêncio, basta ver o personagem dele em Mad Max: Estrada da Fúria.

Além disso, ele não é novato nos filmes de super-heróis, já tendo interpretado Hank, o Fera, nos filmes mais recentes dos X-Men.

Richard Madden

Richard Madden se tornou famoso graças a Game of Thrones, tendo interpretado Robb Stark. Depois disso ele ainda estrelou Rocketman e, mais recentemente Eternos.

No filme da Marvel, ele contracenou com Barry Keoghan, que está em Batman, e demonstrou ser um assustador vilão.

Madden também tem uma voz marcante, que permitiria a ele tornar o vilão Silêncio ainda mais ameaçador.

Daniel Radcliffe

Desde os tempos de Harry Potter, Radcliffe já demonstrou ser um ator bastante versátil, tendo atuado nas mais variadas produções em papéis totalmente diferentes uns dos outros.

Além disso, teríamos uma reunião de Robert Pattinson com Radcliffe, que trabalharam juntos em Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Curiosamente, Radcliffe também trabalhou junto de Paul Dano, o Charada, em Um Cadáver Para Sobreviver.

Woody Harrelson

Woody Harrelson também é outro que certamente entregaria um ótimo Silêncio, embora seja mais velho que Robert Pattinson, o que obrigaria os roteiristas a alterarem a história de origem do vilão.

Harrelson já trabalhou junto de Matt Reeves em Planeta dos Macacos: A Guerra, interpretando o vilão do filme.

Também é um ator bastante versátil, com obras como True Detective, Assassinos por Natureza, Zumbilândia, Jogos Vorazes e muitos outros no currículo.

Robert Pattinson

Por mais inusitado que pareça, o próprio Robert Pattinson pode interpretar o Silêncio em uma continuação de Batman.

No game Arkham City, o vilão passa por cirurgia plástica a fim de ficar idêntico a Bruce Wayne, portanto podemos ver a adaptação dessa história.

Pattinson com certeza conseguiria entregar duas atuações bem distintas no filme e é bem possível que ele aceite tal desafio.