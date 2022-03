Batman bate bilheteria de Coringa e Aquaman em pré-estreia

Batman conseguiu superar dois filmes da DC em sua pré-estreia nos EUA, que aconteceu nesta quinta-feira (3).

De acordo com a Variety, Batman arrecadou US$ 21,6 milhões – número que já inclui os ingressos vendidos antes da estreia do filme. O faturamento foi maior que os US$ 13,3 milhões de Coringa e US$ 13,7 milhões de Aquaman, dois filmes lançados antes da pandemia.

É esperado que a bilheteria do primeiro fim de semana de Batman esteja entre US$ 100 e US$ 125 milhões, apenas nos EUA.

Mais sobre Batman

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.