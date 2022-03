Batman: Cartaz de Looney Tunes parodia filme; veja

A página de Looney Tunes no Twitter compartilhou um cartaz que faz paródia com Batman, longa-metragem estrelado por Robert Pattinson.

O cartaz mostra Pernalonga como Batman, com um estilo parecido com o do pôster oficial do filme.

Confira abaixo o cartaz compartilhado pela página oficial de Looney Tunes, fazendo paródia com Batman, com Robert Pattinson.

Filme com Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.