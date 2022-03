Batman: China faz grande mudança no uniforme do herói

Batman se prepara para chegar aos cinemas da China no dia 18 de março, e um novo pôster promocional divulgado para o novo filme da DC revela uma curiosa mudança no traje do protagonista, interpretado por Robert Pattinson.

A imagem em questão mostra Batman, Mulher-Gato, Pinguim e Charada em frente à cidade de Gotham e, em destaque, o protagonista apresenta uma insígnia diferente em seu traje: o símbolo do morcego agora está dourado, quase amarelo.

Ao que tudo indica, para sua estreia nos cinemas chineses, o filme passará por cortes e edições para diminuir a violência em suas cenas de ação e, como a insígnia do Batman também é usada como uma arma, parece ter sido editada para ficar menos “perigosa”.

O motivo dessa edição está relacionado ao governo local, que impõe rígidas regras de censura a violência excessiva em filmes, jogos e séries, por exemplo.

Confira a mudança logo abaixo:

Mais sobre Batman

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.