Batman conserta o maior problema dos filmes de super-heróis

Batman vem tendo uma ótima recepção com o público e com a crítica, e não é à toa.

Embora não seja perfeito, o longa-metragem apresenta uma história envolvente e acerta em cheio na representação do Cavaleiro das Trevas.

Em uma Hollywood onde os filmes de super-heróis estão se tornando cada vez maiores e mais bombásticos, Batman investe em uma abordagem intimista, embora também tenha cenas de ação bacanas.

Nisso, Batman conserta um dos maiores problemas dos filmes de super-heróis de hoje em dia: a abordagem dos civis que são apresentados.

Os super-heróis estão sempre salvando as pessoas no cinema, mas geralmente, não existe realmente uma conexão do personagem com esses indivíduos: eles são apenas uma população generalizada que está sendo salva.

Isso acontece principalmente em histórias com ameaças globais. Batman, no entanto, escolhe outro caminho.

A legítima conexão de Batman com as pessoas de Gotham

No terceiro ato, depois de derrotar os seguidores do Charada, Batman parte para salvar os cidadãos que ficaram presos, levando-os para a segurança.

As pessoas inicialmente não confiam em Batman, já que tinham medo dele, mas elas acabam aceitando a sua ajuda.

Isso completa a transição de Batman de um símbolo de vingança para um símbolo de esperança e também consolida uma profunda conexão das pessoas de Gotham com Batman.

Batman se torna um verdadeiro herói, mas apenas porque os cidadãos escolheram depositar a sua confiança nele.

Em um filme de super-herói, o mais importante não deve ser o tamanho das batalhas, e sim o quão impactante o herói é para as pessoas comuns.

Este é um conceito que Batman entende perfeitamente, transformando Robert Pattinson na versão mais heroica do Cavaleiro das Trevas do cinema – tudo graças à sua nova conexão com as pessoas de Gotham.

