Batman de Pattinson tem algo em comum com Coringa de Heath Ledger

Os fãs da DC acreditam ter encontrado uma semelhança entre o Batman de Robert Pattinson (de The Batman) e o Coringa de Heath Ledger (de O Cavaleiro das Trevas). A comparação passa pelas cicatrizes dos personagens.

Em The Batman, o Bruce Wayne de Robert Pattinson apresenta cicatrizes nas costas. As marcas podem ser vistas de forma rápida em prévias do filme da DC.

Continua depois da publicidade

Como se sabe, a caracterização do Coringa de Heath Ledger trazia cicatrizes no rosto. Elas eram escondidas pela maquiagem do Coringa.

As cicatrizes eram símbolos de uma origem sombria, representando ainda a psique quebrada e macabra do vilão da DC. Para os fãs, The Batman pode ter um simbolismo parecido, colocando o novo Bruce Wayne como alguém que tenta superar traumas.

O herói pode ainda estar ligado ao passado, com as mesmas cicatrizes escondendo eventos para transformação como Batman, bem como a explicação para a atual personalidade do herói de Robert Pattinson.

É claro que não quer dizer que este Batman terá personalidade parecida com o Coringa de Heath Ledger. A semelhança para nas cicatrizes dos personagens da DC.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.