Batman de Robert Pattinson pode ter mudança em sequência

Uma coisa que chamou a atenção dos fãs em Batman é que o Bruce Wayne de Robert Pattinson não é exatamente o playboy que todos conhecem.

Em vez disso, o personagem é retratado como uma pessoa reclusa, que passa mais tempo se dedicando à sua vida como Batman.

Em entrevista com o The Treatment, o diretor Matt Reeves indicou que isto pode mudar na sequência de Batman, com Bruce Wayne passando a entender que também pode ser útil ser uma personalidade pública.

“Eu não queria uma história de origem, porque tivemos as versões de Tim Burton e Christopher Nolan, que são muito boas. Era muito importante que, tanto como Batman quanto como Bruce Wayne, ele ainda estivesse tentando fazer sentido para si mesmo, nos primeiros anos de sua cruzada.”

“Ele ainda é um jovem tentando encontrar uma maneira de funcionar nesse mundo. Há essa ideia de não entender nem mesmo o trunfo que ser Bruce Wayne também pode ser.”

“As outras versões entendem que Bruce Wayne pode ser um tipo de máscara. Mas esta versão ainda não está pronta o suficiente para compreender o quão valioso isto se tornará no futuro.”

Bruce Wayne pode mudar no futuro

O diretor acrescentou: “O meu objetivo era apresentar essa fase onde Bruce não podia suportar o peso da história de fazer parte da família Wayne. Um holofote foi colocado em sua vida desde a tragédia, mas ele só quis fugir disso tudo.”

“Ele pode ser capaz de usar isto como uma espécie de máscara ou disfarce, poderia ser útil. Ele só não descobriu isso ainda.”

Batman está em cartaz nos cinemas.