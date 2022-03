Batman deve ser fracasso de bilheteria na China

Batman já arrecadou US$ 472 milhões mundialmente e chega aos cinemas da China no fim de semana do dia 19. No entanto, ele pode não se sair tão bem no país asiático.

Previamente, a previsão era de que o filme com Robert Pattinson arrecadaria entre US$ 25 e 30 milhões no fim de semana de estreia na China.

No entanto, essas estimativas foram cortadas pela metade, mas não pela falta de interesse do público. Conforme o WGTC, o país asiático enfrenta mais uma onda de COVID e, por conta disso, 30% dos cinemas da China foram fechados.

Isso, sem dúvidas, vai afetar a performance do longa-metragem da DC. A longo prazo, contudo, o filme ainda deve se sair muito bem nas bilheterias como um todo.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.