Batman: Diretor responde críticas sobre a duração do filme

Batman é o filme mais longo do herói da DC e já levantou críticas mesmo antes da estreia, com muitos dizendo que 2h55min é excessivo para um filme de super-heróis.

O diretor Matt Reeves, no entanto, defende a escolha. Ele conversou com o The New York Times e disse que a duração não é sentida durante o filme.

“Depois de ver o filme, acho que isso deixa de ser um problema”, disse ele. “É imersivo, leva você junto e mantém você engajado”.

Não bastasse isso, Matt Reeves ainda disse que o filme poderia ter sido ainda maior: “a propósito, já foi mais longo”.

Ele está de acordo com os planos que a Warner Bros. fez para usar o filme como motor para uma franquia totalmente nova, incluindo séries da HBO Max sobre o Pinguim e o departamento de polícia de Gotham, bem como uma série animada do Batman.

“Se fizermos o nosso trabalho direito, esse é o começo do Bat-verso”, disse o diretor de Batman

Robert Pattinson como Bruce Wayne em The Batman

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.