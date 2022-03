Batman e Homem-Aranha se encontram na vida real; veja

Robert Pattinson (Batman) e Andrew Garfield (O Espetacular Homem-Aranha) se encontraram recentemente para um jantar íntimo promovido pela GQ.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez em que os astros se viram. Anteriormente, Robert Pattinson já havia revelado que Andrew Garfield costumava ser companheiro de quarto de Jamie Dornan, Eddie Redmayne e Charlie Cox no passado, e que os cinco já haviam saído juntos várias vezes.

Devido ao sucesso de Crepúsculo, Pattinson foi o primeiro do bando a ficar famoso, mas mesmo sendo um membro não muito frequente do grupo, ainda saía com seus amigos quando possível.

As relações entre Pattinson e Garfield também são muitas: com apenas dois anos de diferença, ambos estrelaram filmes de sucesso e são britânicos com raízes em Londres, mas que deixaram suas terras em busca de mais trabalhos em Hollywood. Certamente eles tiveram muito o que conversar nesse evento.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.