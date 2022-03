Batman está perto de quebrar mesmo recorde de Homem-Aranha 3

A rivalidade entre Marvel e DC continua!

Batman está se aproximando da marca de US $ 300 milhões de bilheteria neste fim de semana e, se der tudo certo, o novo filme da DC pode bater um recorde estabelecido pela bilheteria de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Segundo a Variety, The Batman está prestes a arrecadar US $ 39 milhões a mais no mercado doméstico neste fim de semana e, se isso acontecer, o o colocará como o filme número 1 no fim de semana pela terceira semana consecutiva, elevando ainda seu total doméstico acumulado para mais de US $ 300 milhões até segunda-feira.

Ao atingir esse marco, será o único filme na era da pandemia a consegui-lo além de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, longa-metragem que não só reviveu os cinemas no período de pandemia como ainda se tornou o terceiro filme de maior bilheteria doméstica de todos os tempos.

A termos de comparação, nenhum dos outros filmes no top 5 chegou perto de atingir a marca de US$ 300 milhões, com os US$ 224,5 milhões de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (US$ 224,5 milhões) e os US$ 212,6 milhões de Venom: Tempo de Carnificina. Além disso, em apenas três semanas The Batman arrecadou mais nas bilheterias domésticas do que Sem Tempo Para Morrer e Free Guy juntos.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.