Batman: Fã nota pequeno detalhe em foto de Coringa que indica futuro do vilão

A cena deletada de Batman que foi divulgada nesta semana está dando uma nova visão do Coringa de Barry Keoghan aos espectadores.

O clipe de cinco minutos mostra uma interação entre Batman e Coringa que foi cortada da versão exibida nos cinemas, no qual o insano personagem de Keoghan dá algumas pistas a Batman sobre a verdadeira identidade do Charada.

A cena, no entanto, tem um detalhe que poucos fãs repararam: em busca de informações, Batman entrega um envelope com vários arquivos sobre o Charada para o Coringa, e não percebe que o vilão devolveu o amontado de papéis com um item a menos: um clipe.

Pode parecer algo inofensivo, mas um clipe de papel nas mãos erradas pode ser uma arma em potencial, e esse pequeno detalhe pode ser uma forma de ligar o personagem a uma sequência: será que ele usaria o clipe para abrir portas ou machucar alguém durante sua fuga? Só em um futuro filme, ainda não confirmado, que seremos capazes de descobrir.

Confira a cena logo abaixo, compartilhada pelo próprio diretor do filme, Matt Reeves:

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.