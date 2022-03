Batman: Fãs vão ficar surpresos com Charada – e até gostar dele

O Charada é o principal vilão de Batman, com Robert Pattinson. O personagem é interpretado por Paul Dano, mas apesar de ser um assassino em série, ele é mais complexo do que apenas um antagonista detestável.

Em entrevista com o Toronto Sun, o diretor Matt Reeves comentou que queria que os fãs ficassem surpresos com esta versão do Charada.

É até possível gostar um pouco dele, no sentindo de entender como ele chegou até onde chegou.

Uma nova versão do Charada

“É uma versão do Charada como público nunca viu antes. Eu acho que Paul está assustador, mas ao mesmo tempo é possível sentir empatia por ele.”

“Você começa a entender como ele chegou até onde chegou. Eu acho que é muito especial, e estou ansioso para que as pessoas assistam.”

Outros vilões que aparecem em Batman são a Mulher-Gato, o Pinguim e Carmine Falcone. Eles são interpretados por Zoë Kravitz, Colin Farrell e John Turturro.

Batman está em cartaz nos cinemas.