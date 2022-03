Batman: Foto do Coringa em melhor resolução deixa vilão ainda mais terrível

O Coringa de Batman não aparece no filme em si, mas foi mostrado desfocado em cena deletada do filme com Robert Pattinson. Uma imagem em melhor resolução deixa ele ainda mais assustador.

A cena em questão mostra o Batman em Arkham, conversando com o vilão em cena ao estilo de O Silêncio dos Inocentes. No entanto, o Coringa de Barry Keoghan não aparece nitidamente.

Um fã no Twitter, no entanto, fez o favor a todos de clarear a imagem, fazendo ajustes para deixar o personagem em foco.

O resultado é assustador e vemos um rosto bastante deformado, com dentes tortos. Veja o tuite do fã, abaixo.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.