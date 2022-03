Batman já superou O Cavaleiro das Trevas em uma coisa

Batman chegou cheio de expectativas a parece não ter decepcionado. A recepção com o público e a crítica é ótima, com o longa-metragem superando Batman: O Cavaleiro das Trevas em uma coisa.

No Rotten Tomatoes, Batman surgiu com 96% de aprovação com o público, enquanto Batman: O Cavaleiro das Trevas conta com 94% de aprovação com o público no mesmo site.

No entanto, é possível que esse número de Batman caia nos próximos dias, à medida que novas avaliações são feitas.

Batman é melhor que O Cavaleiro das Trevas?

Já a aprovação de Batman com a crítica é um pouco menor do que a de Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Batman conquistou 85% de aprovação com os críticos até o momento, enquanto Batman: O Cavaleiro das Trevas aparece com 94% de aprovação nesse sentido.

Uma das coisas pelas quais Batman é elogiado é o seu foco no personagem principal.

Enquanto Batman: O Cavaleiro das Trevas e outros longas tinham os vilões ou outros personagens secundários roubando a cena, desta vez a história se concentra muito mais em desenvolver e desconstruir o próprio Batman, o que também é beneficiado pela incrível performance de Robert Pattinson.

Batman está em cartaz nos cinemas.