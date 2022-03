Batman mantém característica irritante do herói da DC

Contém spoilers

Com Robert Pattinson, Batman mantém uma característica irritante do herói da DC. É irritante não para o público, mas para os personagens que lidam com o Cavaleiro das Trevas.

Em Batman, o personagem volta a demonstrar o costume de desaparecer enquanto as outras pessoas estão falando, o que as deixa frustradas.

Continua depois da publicidade

Isso é algo que esse Bruce Wayne aparentemente apresenta desde muito cedo, como indicado no livro Before the Batman: An Original Movie Novel.

O costume de Batman de desaparecer do nada

Before the Batman: An Original Movie Novel serve como um prelúdio para Batman, mostrando um pouco do que aconteceu no passado de Bruce Wayne.

Em uma de suas aventuras, Bruce salvou uma jovem chamada Dex de um acidente de carro, desaparecendo antes que ela olhasse o seu rosto.

Ele usou esse truque com Dex mais uma vez em outra ocasião, desaparecendo antes de sua despedida, pois ela estaria se mudando para Metrópolis com seu pai. Isso a deixa frustrada com o homem misterioso.

Batman chega aos cinemas em 3 de março.