Batman: Por que Bruce Wayne só aparece em 4 cenas do filme

Uma coisa que você deve ter notado em Batman é que existe pouco foco em Bruce Wayne. Como Batman, ele está em quase todas as cenas, mas como Bruce Wayne, ele mal aparece.

Isso é curioso porque, em Batman, é como se Bruce Wayne não fosse uma personalidade pública. Ele é muito recluso, dedicando mais do seu tempo em ser o Batman.

Continua depois da publicidade

Como Bruce Wayne, o personagem só está em 4 cenas. Isso acontece especificamente porque o diretor Matt Reeves queria trabalhar com a ideia de que Batman está consumindo muito do seu tempo – e da sua vida também.

Pouco foco em Bruce Wayne

Ao contrário de algumas outras versões, este Batman faz tudo por si próprio: os equipamentos foram feitos por ele e até o Batmóvel é criação sua.

Ele está mais interessado nisso do que em ser Bruce Wayne e pouco se importa com a fortuna de sua família.

É uma decisão acertada, porque ajuda a diferenciar essa versão das outras.

No entanto, também existe a oportunidade de mostrar mais de Bruce Wayne nas sequências, com o personagem encontrando maneiras de ajudar as pessoas também como figura pública.

Batman está em cartaz nos cinemas.