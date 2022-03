Batman: Revelada cena deletada que corta grande vilão do filme

Contém spoilers

O Coringa aparece em uma das últimas cenas de Batman, sendo interpretado por Barry Keoghan. No entanto, o seu visual não é mostrado completamente, e nem mesmo o seu nome é dito.

Acontece que o Coringa quase teve um papel um pouco maior em Batman. Mas uma cena um pouco mais reveladora acabou sendo cortada.

Em entrevista com o Collider, o diretor Matt Reeves disse que, em determinado momento, Batman procuraria estudar mais sobre o tipo de assassino que o Charada é, visitando o Asilo Arkham para traçar o perfil de um criminoso que ele já havia conhecido.

Esse criminoso era o próprio Coringa.

“Há uma cena que eu adoraria que o público tivesse visto, mas não coloquei. Não que alguém tenha me pedido para cortá-la, é que eu achei que não funcionava dentro da narrativa e que não era totalmente necessária.”

“Mas é uma cena com o mesmo prisioneiro do Arkham. Quando o Batman começa a receber as cartas do Charada, ele fica intrigado e procura traçar o perfil desse tipo de assassino.”

Uma versão inicial do Coringa

O diretor acrescentou que este Coringa ainda não é bem o Coringa que os fãs conhecem. Trata-se de uma versão inicial do personagem.

“Não é a origem do Batman, mas inicialmente, é uma versão do personagem que é só um prisioneiro desconhecido. O público sabe quem ele é, mas ele ainda não é exatamente esse personagem que todos conhecem.”

Batman está em cartaz nos cinemas.