Batman: Robert Pattinson está chocado com classificação etária de filme

Ao redor do mundo, o sistema de classificação etária funciona de forma diferente. Batman, estrelado por Robert Pattinson, ficou com a taxa indicativa para maiores de 13 anos nos Estados Unidos e para 14 anos no Brasil.

Enquanto isso, no Reino Unido, a restrição é um pouco maior. A BBFC, órgão que controla a classificação local, colocou Batman para maiores de 15 anos.

Robert Pattinson, que é britânico, ficou chocado com a informação. A reação foi vista em uma entrevista de divulgação com Zoë Kravitz, a Mulher-Gato do filme da DC.

“É mesmo? Não acredito. O que aconteceu?”, reagiu Robert Pattinson, assustado.

A colega da DC não sabia a diferença em relação aos EUA. No Reino Unido, a classificação indicativa de 15 anos funciona como a R da América do Norte – menores da idade só ver acompanhados pelos pais.

Confira abaixo a reação de Robert Pattinson.

Here's Robert Pattinson discovering #TheBatman is a 15 in the UK, before explaining the BBFC to Zoë Kravitz. pic.twitter.com/U68yaHMrqr — Cameron Frew (@FrewFilm) March 1, 2022

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.