Batman: Robin está escondido no filme? Diretor responde

Em Batman, o Cavaleiro das Trevas investiga o assassinato do prefeito de Gotham, Don Mitchell Jr., a primeira vítima do Charada.

A história estabelece uma conexão de Batman com o filho do prefeito, com o personagem principal sentindo uma grande empatia pelo garoto, já que meio que se enxerga nele.

Isso criou a especulação de que esse garoto poderia se tornar o Robin, um dos principais aliados do Batman. No entanto, esse não é o caso.

Em uma entrevista ao Cinema Blend, o diretor Matt Reeves disse que não era a sua intenção indicar que o garoto poderia se tornar o Robin.

“É interessante. Mas, não. Quer saber? É uma ideia legal. Não era a minha intenção, mas é uma ideia legal.”

Robin pode aparecer em sequência

Ainda assim, especula-se que uma sequência de Batman possa apresentar o Robin.

Nos quadrinhos, Dick Grayson é a primeira versão do Robin, com o jovem sendo adotado por Bruce Wayne depois que seus pais são mortos no circo em que trabalham.

Batman está em cartaz nos cinemas.