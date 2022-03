Batman supera Batman vs Superman na bilheteria

Batman superou Batman vs Superman: A Origem da Justiça na bilheteria nos Estados Unidos.

A arrecadação de Batman nos Estados Unidos agora é de US$ 332 milhões, enquanto Batman vs Superman: A Origem da Justiça arrecadou US$ 330 milhões no território em sua época de lançamento.

Batman também está perto de superar Coringa nos Estados Unidos, que arrecadou US$ 335 milhões no território.

Sucesso nas bilheterias

Mundialmente, no entanto, Batman ainda está atrás de Batman vs Superman: A Origem da Justiça e Coringa.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça arrecadou US$ 873 milhões mundialmente, enquanto Batman no momento está em torno dos US$ 672 milhões.

Já Coringa arrecadou mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo.

Batman ainda está em cartaz nos cinemas.