Batman tem 3 horas; veja quando fazer pausa para ir ao banheiro

A duração de Batman é de quase 3 horas. Algumas pessoas podem sentir o peso disso, mas os fãs do personagem da DC provavelmente vão aproveitar sem problemas.

No entanto, um problema quando uma produção é tão longa é que a chance é maior de dar vontade de ir ao banheiro durante a história.

Aqui está um conselho: tente ir ao banheiro antes de assistir Batman, pois a história é intrincada e perder uma cena pode prejudicar bastante a experiência.

No entanto, como essas coisas nunca podem ser previstas, a boa notícia é que existe um momento relativamente adequado para ir ao banheiro durante Batman.

Um bom momento para uma pausa

É aproximadamente por volta dos 90 minutos, quando Bruce Wayne aparece conversando com Bella Real em um funeral.

Esse momento é menos crítico para o enredo geral do que outras cenas e, além disso, uma boa parte da cena do funeral já havia sido divulgada pela Warner Bros. como parte do marketing de Batman.

Portanto, se você já viu essa cena, pode ir ao banheiro por cerca de três minutos, e se ainda não viu, pode facilmente conferi-la depois pelo YouTube.

Batman está em cartaz nos cinemas.