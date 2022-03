Batman tem cena pós-créditos que só pode ser vista on-line

Contém spoilers

Se você estava esperando uma cena pós-créditos em Batman, pode ter se decepcionado.

Depois dos créditos do longa-metragem, tudo o que aparece é uma breve “mensagem de despedida” do Charada e, logo depois, surge rapidamente um site, que pode ser acessado on-line (clique aqui).

Quando você acessa esse site, ele mostra três charadas. Se essas charadas forem respondidas corretamente, é liberado um vídeo.

Esse vídeo é muito breve, mostrando um anúncio da campanha de Thomas Wayne, o pai de Bruce Wayne, para prefeito. Acontece que o vídeo também traz algumas referências, que podem servir de indicação para uma sequência.

Em um momento, por exemplo, surge a palavra “Hush!”, que é o nome de um vilão do Batman que ficou conhecido como Silêncio no Brasil.

O Silêncio é um antagonista com uma ligação com o Charada, então essa palavra ter sido mostrada pode realmente ter sido intencional.

Será que Silêncio estará em Batman 2? É uma possibilidade, mas por enquanto não existe certeza.

Caso não esteja interessado em acessar o site com as charadas, nós adiantamos o trabalho para você: confira abaixo o vídeo que é mostrado no site.

Filme elogiado por críticos e fãs

A recepção de Batman com os críticos e fãs vem sendo bastante positiva. Isso é uma boa notícia para a Warner Bros., que pretende construir um novo universo a partir desse longa-metragem.

O elenco de Batman é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne. Outros destaques são Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim e Paul Dano como Charada, entre outros.

A direção de Batman é de Matt Reeves. Ele é conhecido por Planeta dos Macacos: A Guerra, Planeta dos Macacos: O Confronto, Cloverfield – Monstro e outros trabalhos.

Batman está em cartaz nos cinemas.