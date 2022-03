Batman tem cena que não faz sentido na versão brasileira

Contém spoilers

Uma cena em Batman não faz sentido na versão brasileira, seja na dublagem ou na legenda. Se você ficou para lá de confuso, saiba que a culpa não é bem sua. Mas também não é dos tradutores.

Esse é um daqueles casos em que uma coisa só faz sentido na língua original. Qualquer tipo de tradução muda tudo.

Vamos lá: em uma determinada parte de Batman, o Charada envia uma mensagem que diz “Você é el rata alada”, o que, traduzindo para português por completo, significa “Você é o rato alado”.

Como Alfred observa, o Charada não deve ser muito bom em espanhol, porque “el rata alada” está gramaticalmente incorreto.

De qualquer maneira, Batman continua investigando e, através de uma perspectiva que até é bem coerente, ele chega à conclusão de que o Pinguim pode ser a pessoa à qual o Charada está se referindo.

No entanto, acontece que o Pinguim é inocente nesse caso, e ele tira sarro porque o correto é “la rata alada”, não “el rata alada”.

Mas o Batman também sabia disso porque, como mencionado anteriormente, Alfred já tinha observado que a frase estava gramaticalmente incorreta.

Então, se o Batman já estava ciente do erro de espanhol, por que essa cena é tão importante? É aqui que as coisas ficam confusas na versão brasileira.

Trocadilho auditivo que só funciona em inglês

Ao contrário do que muita gente pode ter pensado, a “revelação” do Pinguim, em si, não leva a nada. Mas é durante esse interrogatório que o Batman percebe que havia subestimado o Charada.

Descartando o Pinguim de sua lista de suspeitos, Batman assume uma nova perspectiva sobre a mensagem e percebe que o Charada havia propositalmente errado no espanhol.

“Você é el rata alada” é exatamente o que ele queria dizer porque era um trocadilho auditivo. Em inglês, a frase é “You are el rata alada”, com “You are el” tendo o mesmo som de “URL”.

É assim que Batman enxerga que “rata alada” também era o nome de um site, que eles enfim descobriram que poderia ser usado como canal de comunicação com o Charada.

Ou seja, o erro do Batman não era bem o espanhol, e sim ele ter subestimado o Charada ao ponto de pensar que ele teria cometido um erro desse jeito.

É o tipo de coisa que se encaixa com a ideia de um Batman iniciante, que ainda estava começando a entender que tipo de assassino em série ele estava caçando.

No Brasil, muita gente pode não ter entendido totalmente essa parte porque o trocadilho entre “You are el” e “URL” só faz sentido em inglês.

Nenhuma tradução teria sido capaz de manter o sentido sem mudar o que o Charada realmente queria dizer.

Batman está em cartaz nos cinemas.