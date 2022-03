Batman tem detalhe que vai emocionar fãs da DC

Contém spoilers

Batman é cheio de referências aos quadrinhos da DC e, em geral, é muito fiel ao material de origem. Mas há um detalhe em específico que pode emocionar os fãs, quando analisado com atenção.

Em uma cena de Batman, quando Bruce Wayne encontra Carmine Falcone, o vilão relembra o dia em que foi baleado no peito e salvo por Thomas Wayne após pedir ajuda ao médico.

É uma referência direta à história em quadrinhos Batman: O Longo Dia das Bruxas, mas acaba sendo bem mais dentro do contexto de Batman.

Foi no dia em que Thomas Wayne salvou a vida de Carmine Falcone, um dos piores criminosos de Gotham, que ele disse ao seu filho, Bruce, que não se pode escolher qual vida deve ser salva.

O jovem guardou esse ensinamento consigo, o que deu origem ao seu importante código de não matar seus inimigos.

O ensinamento de Thomas para Bruce

Ao contrário de versões anteriores, que ignoraram completamente ou em partes essa regra, Batman estabelece com firmeza que esse Cavaleiro das Trevas prefere não tirar vidas.

Ele não só não mata, como também não deixa matar: em uma cena importante, ele impede que a Mulher-Gato mate Carmine Falcone, mesmo depois de descobrir que foi o mafioso que encomendou a morte de seus pais.

O detalhe mostra, de maneira emocionante, que Bruce levou a sério o que ouviu de seu falecido pai. Este é um Batman com um código mais sólido do que as outras versões, o que deve agradar os fãs dos quadrinhos da DC.

