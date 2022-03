Batman tem um problema que quase todos os críticos concordam

Com as primeiras sessões do novo filme do Batman já realizadas nos cinemas, já estão começando a sair também as primeiras críticas do filme e, em geral, tem sido bem positivas, com 87% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Isso faz com que o Batman de Matt Reeves seja o segundo filme em live-action do herói da DC com maior avaliação no agregador, ficando atrás apenas de O Cavaleiro da Trevas, de Christopher Nolan, que ostenta 94% de aprovação. No entanto, se contarmos as animações, LEGO Batman: O Filme passa o novo longa, com seus 90% de aprovação.

Continua depois da publicidade

Mesmo assim, 87% ainda é um número impressionante. Nas principais avaliações, destaca-se que a estreia de Robert Pattinson no papel foi muito boa, mas há uma coisa que parece ter incomodado a maioria dos espectadores e, nas críticas, quase sempre aparece como o ponto fraco do longa: seu terceiro ato.

Batman tem três horas de duração e, com isso, é esperado que o filme da DC fosse ser arrastado em algum ponto, mas segundo as críticas o terceiro ato completo do filme foi uma decepção. Confira após o trailer:

O que os críticos acharam de Batman

“Nem mesmo um terceiro ato fraco impede que este seja o MELHOR filme já feito do Batman.” – Grace Randolph, Beyond the Trailer

“É carente de perigo, arrasta no início e tem um ato final inútil, eu acho. Apenas corte 20 minutos, eu imploro!” – Douglas Greenwood

“O filme de Matt Reeves é espetacular e bem escalado, mas uma intrigante saga de corrupção se transforma em um cansativo terceiro ato.” – Peter Bradshaw, The Guardian

“Batman continua a série de sucessos de bilheteria inteligentes e substanciais de Matt Reeves – embora meio que me tenha perdido durante o longo terceiro ato.” – Matt Singer, Screen Crush

“O terceiro ato é a parte mais fraca do filme.” – Eduard Bishop, Variety

“THE BATMAN: Apesar de alguns tropeços no terceiro ato (batidas repetidas de outros filmes do Batman e pequenos problemas de ritmo), o filme é um nocaute.” – William Goodman

Em resumo, parece que o filme da DC é muito bom como uma obra geral e merece a alta aprovação que teve, mas a maioria dos críticos que viram o longa até agora se sentiram decepcionado com seu ato final.

O novo filme do Batman chega dia 03 de março aos cinemas do Brasil.