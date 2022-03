Batman ultrapassa Batman Begins na bilheteria; veja quanto já faturou

Batman vem se mostrando um grande sucesso. Em pouco mais de uma semana, o longa-metragem ultrapassou a bilheteria de Batman Begins.

No momento, a arrecadação global de Batman é de mais de US$ 463 milhões. Isso é bem mais do que Batman Begins arrecadou em 2005: US$ 373 milhões.

Se Batman conseguir manter o fôlego nas bilheterias, é possível que a sua arrecadação vá longe.

Alguns especialistas acreditam que existe o potencial de que ultrapasse a barreira do bilhão, mas novamente, tudo dependerá do fôlego que o longa-metragem terá nas próximas semanas.

Superando Batman Begins

Embora tenha sido elogiado pela crítica e pelo público, Batman Begins não foi considerado um grande sucesso de bilheteria em sua época de lançamento.

Certamente não deu prejuízo para a Warner Bros., mas ao mesmo tempo, não trouxe lucros tão altos.

Uma arrecadação incrível só veio mesmo em Batman: O Cavaleiro das Trevas, que conseguiu mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo.

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge também conseguiu mais de US$ 1 bilhão em bilheteria.

Batman está agora em cartaz nos cinemas.