Ben Affleck vira motivo de piada após lançamento de filme erótico no Prime Video

Águas Profundas chegou ao Amazon Prime Video no Brasil. O longa-metragem com Ben Affleck e Ana de Armas tem virado piada nas redes, com alguns comentários direcionados especificamente ao ator.

Nas redes sociais muitos estão apontando a falta de qualidade do longa-metragem, com alguns apontando a forma como o personagem de Affleck é construído.

“Assistindo Águas Profundas. Affleck está em ótima forma. Quando você vê um filme do Fred Astaire, você quer vê-lo dançar, quando vê Bruce Lee, quer vê-lo lutando kung fu; e quando vê Affleck, quer vê-lo triste e de barba mal-feita”, brincou um fã.

“As críticas negativas de Águas Profundas me deixam ainda mais ansioso para assistir”, comentou outro fã.

“Sabe, muitas pessoas estão dispensando Águas Profundas sem pensarem duas vezes, mas eu achei uma decisão criativa ousada fazer um thriller erótico que não é nem erótico, nem empolgante”, criticou uma internauta.

“Faltam uns 30 minutos para acabar Águas Profundas, mas para um thriller erótico, há vergonhosamente pouco sexo”, detonou outra fã.

Veja os tuites, abaixo.

Mais sobre Águas Profundas

“Melinda e Vic decidem abrir seu casamento para ter relações com outras pessoas. Entretanto, os amantes de Melinda passam a aparecer mortos e o grande suspeito por trás desses crimes é Vic”, afirma a sinopse de Águas Profundas no Prime Video.

A direção de Águas Profundas é de Adrian Lyne, conhecido por Flashdance, Atração Fatal e Infidelidade.

O roteiro é assinado por Zach Helm e por Sam Levinson, baseado no romance da autora Patricia Highsmith.

Além de Ana de Armas e Ben Affleck, o elenco conta com Tracy Letts, Grace Jenkins, Dash Mihok, Rachel Blanchard, Kristen Connolly e Jacob Elordi.

Águas Profundas já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.