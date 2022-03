Besouro Azul: Vilão do filme com Bruna Marquezine pode ter sido revelado

O filme do Besouro Azul está ganhando forma. Depois de terem sido anunciados Xolo Maridueña e Bruna Marquezine como atores principais da produção, o vilão do longa-metragem da DC pode ter sido revelado.

Conforme o The Cosmic Circus, os principais antagonistas do filme serão Conrad Carapax e uma misteriosa nova vilã.

A vilã supostamente é chamada Victoria Kord. O sobrenome é o mesmo de uma versão do Besouro Azul chamada Ted Kord. Acredita-se que a antagonista seja esposa dele.

Dito isso, mais detalhes sobre os vilões não foram revelados. Vale apontar que a informação não foi confirmada oficialmente, portanto é melhor encarar apenas como rumor por enquanto.

Veja uma imagem de Carapax nos quadrinhos, abaixo.

O filme do Besouro Azul na DC

A direção do filme do Besouro Azul fica com Angel Manuel Soto, de Charm City Kings. O roteiro fica com Gareth Dunnet-Alcocer, que é conhecido por Miss Bala. Uma informação importante é que o filme focará na versão latina do Besouro Azul.

Alguns personagens já assumiram o manto na DC. O filme tocará num recente dono da identidade, o jovem de origem mexicana Jaime Reyes. Sabe-se que o filme do Besouro Azul está em desenvolvimento desde 2019 e que o projeto já passou por algumas alterações.

O Besouro Azul existe desde 1939, quando foi criado tendo um policial por trás do manto. A versão destacada no cinema foi lançada em 2006 para o famoso crossover Crise nas Infinitas Terras.

Nos quadrinhos, Jaime encontra um escaravelho azul ao voltar para casa da escola. O garoto pega o item e durante a noite, o inseto, que tem origem alienígena, dá os poderes para o jovem.

Besouro Azul estreia em gosto de 2023 nos cinemas e, depois, será lançado na HBO Max. Enquanto isso, Cobra Kai tem três temporadas na Netflix.