Bilheteria de Batman ultrapassa meio bilhão de dólares

O Batman está ainda mais rico!

O novo filme do morcego, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, chegou aos cinemas no dia 03 de março de 2022 e, em duas semanas, já conseguiu ultrapassar a marca de meio bilhão de dólares em bilheteria.

Segundo o portal Deadline, o novo filme do Batman faturou US$ 505,8 milhões globalmente até a quarta-feira, 16 de março de 2022. Do valor, soma-se US$ 258,3 milhões de performance doméstica US$ 247,5 milhões em bilheterias internacionais.

Em resposta ao sucesso do filme, o presidente da Warner Bros., Toby Emmerich, disse o seguinte: “Não poderíamos estar mais empolgados ao ver pessoas de todo o mundo curtindo The Batman nos cinemas. Matt Reeves fez um filme extraordinário que consegue honrar o legado desse herói cultural global enquanto leva os espectadores a uma experiência nova e original. Parabenizamos Matt, Dylan, Walter, Chantal, Robert e Zoë, e todo o elenco e equipe por este maravilhoso marco.”

Confira o trailer do filme:

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.