Bilheteria de estreia de Batman é a maior da DC desde 2016

Batman, com Robert Pattinson, já está alcançando números impressionantes na bilheteria. O filme teve a melhor estreia da DC desde Esquadrão Suicida, em 2016.

Originalmente, o longa-metragem estrearia em 25 de junho de 2021 e foi adiado para 1 de outubro de 2021 em razão da pandemia de COVID-19. Essa data não foi mantida e o filme acabou chegando aos cinemas em 4 de março de 2022.

Ao contrário de outros lançamentos recentes da Warner Bros nos EUA, Batman não foi lançado no HBO Max no mesmo dias que nos cinemas.

Foi a escolha certa e, conforme o ScreenRant, o longa-metragem com Robert Pattinson já arrecadou US$ 248,5 milhões mundialmente, com US$ 128,5 milhões só nos EUA.

Esses números só ficam atrás aos de Esquadrão Suicida, que arrecadou, nos EUA, no primeiro fim de semana

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.