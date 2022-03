Blonde: filme sobre Marilyn Monroe recebe classificação indicativa

Blonde, novo filme da Netflix, promete ser uma grande polêmica!

O longa biográfico mostrará a história de Marilyn Monroe, uma das maiores atrizes já vista em Hollywood, e o projeto recebeu oficialmente a classificação indicativa NC-17 pela Motion Pictures Association.

Nos Estados Unidos, a classificação NC-17 significa que o filme não é considerado apropriado para menores de 17 anos, por conter cenas de sexo ou violência (ou os dois).

No Brasil, a classificação oficial ainda não foi revelada, mas pode receber o título de não recomendado para menores de 18 anos segundo suas descrições de cenas de sexo e estupro.

Blonde, da Netflix

Blonde, novo filme biográfico da Netflix, tem direção assinada por Andrew Dominik e trará a estrela Ana de Armas (Entre Facas e Segredos) como Monroe.

O filme já está em desenvolvimento há cerca de cinco anos e ainda não teve sua sinopse divulgada, mas é baseado no romance de mesmo nome de Joyce Carol Oates, dos anos 2000.

Dominik conversou com Collider em 2016 sobre o projeto: “É um filme sobre a condição humana. Conta a história de como um trauma de infância molda um adulto que se divide entre um eu público e um eu privado. É basicamente a história de cada ser humano, mas usando um certo senso de associação que nós tem com algo muito familiar, apenas através da exposição na mídia. Ele pega todas essas coisas e vira o significado delas de dentro para fora, de acordo com como ela se sente, que é basicamente como vivemos. É como todos nós operamos no mundo e parece-me muito ressonante. Acho que o projeto tem muitas possibilidades realmente empolgantes, em termos do que pode ser feito, cinematicamente.!

Blonde chega ainda em 2022 ao catálogo da Netflix, sem data exata divulgada até o momento.