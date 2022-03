Brad Pitt é assassino profissional em trailer insano de filme do diretor de Deadpool 2

A Sony Pictures lançou o insano trailer oficial de Trem-Bala, novo thriller de ação com Brad Pitt, com direção de David Leitch, de Deadpool 2 e Atômica.

Baseado no livro Maria Beetle, de Kōtarō Isaka, Bullet Train traz Pitt como Ladybug, um assassino veterano, que não quer mais matar. Ele está em uma missão para recuperar uma mala em um trem-bala.

Continua depois da publicidade

O problema é que há outros assassinos profissionais à bordo: Prince, Tangerine, Lemon e Hornet. Isso sem falar em Kimura, que busca vingança pela morte do filho.

Os assassinos logo descobrem que os vários alvos deles são conectados e tudo foge do controle, como vemos na prévia de Trem-Bala.

As cenas de ação que vemos no vídeo ainda são acompanhadas de Stayin’ Alive, o que ressalta o teor cômico do filme.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Trem-Bala

“Um filme evento original, Trem-Bala é um thriller divertido, do diretor de Deadpool 2, David Leitch. Brad Pitt encabeça o eclético elenco de assassinos – todos com objetivos conectados mas ao mesmo tempo conflitantes – que tem o frenético Japão moderno como pano de fundo”, diz a sinopse oficial.

Além de Brad Pitt, o elenco de Trem-Bala conta com Joey King (A Barraca do Beijo), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Brian Tyree Henry (Eternos, Atlanta), Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2), Andrew Koji (Velozes e Furiosos 6).

Eles são acompanhados por Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara e Sandra Bullock.

Originalmente, o papel de Sandra Bullock seria interpretado por Lady Gaga, que deixou o projeto em razão de conflitos na agenda por conta de Casa Gucci.

O roteiro de Trem-Bala é de Zak Olkewicz, conhecido por Rua do Medo: 1978 – Parte 2.

Trem-Bala estreia em 15 de julho de 2022, nos EUA. A data de lançamento no brasil ainda não foi divulgada.