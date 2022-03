Bruce de Robert Pattinson tem detalhe que fãs não param de comentar

Dirigido por Matt Reeves, o novo filme do Batman chegou aos cinemas recentemente, e há um detalhe no Bruce Wayne interpretado por Robert Pattinson do qual os fãs simplesmente não conseguem parar de falar sobre: seu cabelo.

O filme acompanha o herdeiro Bruce Wayne em seus primeiros anos como Batman, ainda lidando de forma muito triste e solidária com a dor e o legado de sua família, assumindo uma imagem gótica/emo. Esse traço de sua personalidade sombria e isolada acaba passando também para o seu visual, com cabelos longos e a maquiagem preta nos olhos que complementa sua máscara de morcego.

Quando está vestido de Batman não é possível ver seus cabelos, mas nas cenas em que vemos o lado mais puro e pessoal de Bruce Wayne os fãs não conseguem não reparar nesse cabelo preto e liso que escorre pelo rosto de Robert Pattinson, bem diferente de seu cabelo castanho quase loiro usual.

Em um fórum no Reddit sobre o filme, o usuário “My_Immortal_Flesh” diz que o visual “se encaixa no estado mental atual em que ele está, e ele ainda está fresco no jogo de combate ao crime, carregando toda a tristeza e fardo pesado de seu passado…”.

Outro usuário, “ThePrinceSSani”, concorda: “Eu acho muito legal, não é um Bruce Wayne formal, combina com ele e o personagem (estado mental, vibrações de rockstar, meio deprimido, essa visão de menino rico, alternativo, gosto muito!”

Com tantos comentários a respeito, não será estranho se esse penteado se tornar uma tendência nos salões dentro dos próximos meses.

Mais sobre Batman

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.