Bruna Marquezine se emociona ao ser escalada em filme da DC; veja o vídeo

Bruna Marquezine foi escalada para o filme do Besouro Azul, com Xolo Maridueña, o Miguel de Cobra Kai. A atriz brasileira publicou um vídeo dela sendo informada que conseguiu o papel.

Marquezine vai interpretar Jenny, a protagonista feminina e interesse amoroso do protagonista, Jaime Reyes, conforme o The Wrap.

Continua depois da publicidade

No vídeo, divulgado no Instagram, ela é informada que conseguiu o papel e fica bastante emocionada, caindo em lágrimas.

“Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês!”, começa a legenda da publicação de Bruna Marquezine.

“Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias. @alohemingway @dccomics @wbpicture, muito obrigada do fundo do coração por confiarem em mim para dar vida a Jenny!”, continua a legenda.

A atriz ainda agradeceu à equipe dela e aos fãs pelo acolhimento e por aqueles que a acompanham há mais tempo.

“Muito obrigada ao meu time maravilhoso por todo o apoio e trabalho duro, é clichê, mas eu não conseguiria sem vocês, @julianamontesanti @coolabdigital. Muito obrigada aos que me acompanham pela torcida, pelo apoio e carinho e obrigada aos fãs de DC pelo acolhimento! Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível assim que eu me recompor! Dedicação, comprometimento e integridade sempre são recompensados. As promessas dEle sempre se cumprem e sonhos se realizam! Acreditem! SONHEM GRANDE! VAMOOOOOOOOOOO!”.

Veja o vídeo, abaixo.

O filme do Besouro Azul na DC

A direção do filme do Besouro Azul fica com Angel Manuel Soto, de Charm City Kings. O roteiro fica com Gareth Dunnet-Alcocer, que é conhecido por Miss Bala. Uma informação importante é que o filme focará na versão latina do Besouro Azul.

Alguns personagens já assumiram o manto na DC. O filme tocará num recente dono da identidade, o jovem de origem mexicana Jaime Reyes.

Sabe-se que o filme do Besouro Azul está em desenvolvimento desde 2019. O projeto já passou por algumas alterações.

O Besouro Azul existe desde 1939, quando foi criado tendo um policial por trás do manto. A versão destacada no cinema foi lançada em 2006 para o famoso crossover Crise nas Infinitas Terras.

Nos quadrinhos, Jaime encontra um escaravelho azul ao voltar para casa da escola. O garoto pega o item e durante a noite, o inseto, que tem origem alienígena, dá os poderes para o jovem.

Besouro Azul ainda não tem previsão de estreia na HBO Max. Enquanto isso, Cobra Kai tem três temporadas na Netflix.