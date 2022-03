Cena mais terrível de Caranguejo Negro é parecida com tragédia real

AVISO: Contém spoilers do filme Caranguejo Negro, da Netflix!

Em uma das cenas mais impactantes de Caranguejo Negro, novo filme da Netflix, vimops algo que não está tão distante assim da realidade.

No longa, soldados suecos são obrigados a patinarem sobre um perigoso lago congelado para entregar algo que pode mudar a guerra à outra base militar. O caminho é árduo e vemos a equipe passar por tiroteios e intrigas entre si mesmos, mas também pelos perigos que enfrentam enquanto o gelo começa a rachar e um deles até morre congelado após essa queda.

No entanto, a cena mais chocante é uma noturna, em que estavam tropeçando no que acreditavam ser rochas, mas era na verdade cabeças congeladas, de mulheres de cadáveres de homens, mulheres e crianças que caíram ao mar em condições abaixo de zero e morreram devido ao clima frio.

No início deste ano, uma família indiana formada por quatro pessoas foi encontrada congelada até a morte em um campo de Manitoba, perto da fronteira entre Canadá e EUA. Jagdish Baldevbhai Patel, sua esposa Vaishaliben Jagdishkumar Patel e seus filhos, Vihangi Jagdishkumar Patel e Dharmik Jagdishkumar Patel, de três anos, morreram após serem expostos a condições climáticas extremas, e as autoridades acreditavam que se tratava de um caso de contrabando de seres humanos.

As autoridades nos EUA e no Canadá nunca descobriram como os Patels chegaram a região de Emerson, tampouco quem os levou até lá, mas o acontecido fez com que diversos boletins fossem publicados para evitar que outros refugiados que tentassem a caminhada mortal.

Caranguejo Negro se passa em um mundo pós-apocalíptico dividido após guerras e mudanças climáticas radicais.

Em um inverno sem fim, seis soldados são mandados para uma perigosa missão através de um mar totalmente congelado com o objetivo de transportar um pacote que poderia colocar fim na guerra que se alastra pelo mundo.

Ao entrar no território do inimigo e equipados com patins de gelo, sem saber o que estão carregando ou em quem eles podem confiar, a missão acaba trazendo questionamentos internos, e os faz pensar se valeria a pena se sacrificar – ou lutar pela própria sobrevivência.

Caranguejo Negro é dirigido por Adam Berg, que também colaborou no roteiro.

A principal estrela do elenco é Noomi Rapace, uma atriz com vários trabalhos na Netflix, como Onde Está Segunda?, Close e The Trip.

Apesar do sucesso na Netflix, Caranguejo Negro vem tendo uma recepção um tanto divisiva. No Rotten Tomatoes, a aprovação com os críticos no momento é de 60%, mas com o público é de apenas 37%.

Caranguejo Negro está agora disponível na Netflix.